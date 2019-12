Eroina nascosta in bocca, spacciatore arrestato

La scorsa notte la polizia di Stato ha arrestato un cittadino del Gabon di 34 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato visto dagli agenti della questura in via Gramsci appartarsi per poi estrarre dalla bocca due piccoli sacchetti termo saldati.

Immediatamente gli operatori lo hanno bloccato, trovandolo in possesso dei due involucri contenenti eroina per un peso complessivo di 1,10 grammi. Inoltre il giovane aveva con se la somma di 150 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il 34enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato.