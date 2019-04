Spacciatore di crack arrestato dai carabinieri

L'altra notte, nell'ambito di un predisposto servizio anti droga nel centro storico cittadino, i carabinieri dell'aliquota Operativa della compagnia Centro hanno arrestato in via Gramsci in flagranza di reato un senegalese di 34 anni, con pregiudizi di polizia.

L'uomo poco prima in cambio di 40 euro ha ceduto una dose di crack a una donna di 38 anni, che sarà segnalata alla prefettura. Il 34enne è stato processato con rito direttissimo questa mattina.