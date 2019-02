Via Gramsci, cassonetto in fiamme nella notte

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra domenica e lunedì in via Gramsci, in zona Darsena, per un incendio divampato in un cassonetto adibito alla raccolta della carta.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il fumo e le fiamme uscire dal cassonetto e hanno chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una squadra che ha spento il rogo prima che potesse allargarsi anche agli altri cassonetti e danneggiare eventuali mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Si tratta, con tutta probabilità, di un atto doloso.