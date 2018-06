Governo Conte: saranno tre i sottosegretari liguri

Non ci sono ministri liguri nella squadra del nuovo governo guidato Giuseppe Conte, ma ci dovrebbero essere tre sottosegretari, due dei quali genovesi. Giuramento a Roma fissato per mercoledì 13 giugno 2018.

Si tratta dei leghisti Edoardo Rixi ed Armando Siri, entrambi lavoreranno per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a loro si aggiunge Simone Valente del Movimento 5 Stelle, savonese che invece si occuperà dei Rapporti con il Parlamento.

Rixi, ha ringraziato per la fiducia e ha commentato: «È un onore per me entrare a far parte della squadra di governo al ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Orgoglioso di poter lavorare in prima linea per il Paese e per la mia regione, la Liguria. Grazie al governo, grazie a Matteo Salvini per la fiducia».