Incendio in appartamento a Gorreto, le fiamme partite dalla cucina

Nella notte tra sabato 31 marzo e domenica primo aprile, i vigili del Fuoco di Genova sono stai impegnati in un intervento a un'ora di viaggio dalla caserma, per l'incendio di un appartamento a Gorreto, in alta Valtrebbia, al confine della provincia.

Il rogo è partito dalla cucina, a dare l'allarme sono stati i residenti che hanno anche tratto in salvo l'anziana inquilina dell'appartamento, fortunatamente non è rimasta ferita.

In soccorso alla signora sono partiti anche i vigili del Fuoco di Bobbio, della provincia di Piacenza. Anche per loro 55 minuti di viaggio a bordo dell'autocarro. L'intervento congiunto dei pompieri ha reso possibile circoscrivere le fiamme e i danni all'appartamento.