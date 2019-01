Oppone resistenza al controllo, denunciato pensionato

Giovedì 10 gennaio 2019 a Genova i carabinieri del Nucleo Radiomobile, a termine di accertamenti, hanno denunciao per resistenza a pubblico ufficiale un pensionato 69enne, con precedenti di polizia.

L'uomo, in tarda serata in via Gobetti è stato fermato durante un normale controllo di polizia; per tentare di sottrarsi all'identificazione, il 69enne ha opposto resistenza nei confronti dei militari, minacciandoli.