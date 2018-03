Valbisagno in lutto, addio a Giusy Giani

Si è spenta dopo una lunga malattia Giusy Giani, figura di riferimento del panorama politico (e non solo) della Valbisagno insieme con il compagno Giordano Bruschi.

La Giani, 79 anni, era molto conosciuta non soltanto per il lavoro di insegnante, portato avanti per anni, ma anche per l’impegno politico: compagna di Bruschi, il “partigiano Giotto”, dal 1958, è stata presidente Pci dal 1988 al 1990 della Circoscrizione Valbisagno, e vicepresidente dal 2002 al 2007; dal 1997 al 2002 è stata inoltre consigliera provinciale di Rifondazione Comunista, oltre che fulcro attorno cui ruotavano le attività del circolo Sertoli di Molassana, che le ha dedicato un’aula.

«A Giusy si deve l'intitolazione in toponomastica di Via Allende, ponte Fleming e Via Adamoli; il gemellaggio della Valbisagno con Santiago del Cile; il progetto educativo per le scuole "insegnamento alla pace”: promotrice della rivalutazione dell'acquedotto storico, nel coordinamento associazioni, nel 2006-2007 è stata in prima linea partecipa alla iniziativa della giornata dedicata alla pulizia dell'acquedotto - è il ricordo del Circolo Sertoli - Per il costante impegno all'educazione dei ragazzi e al proprio territorio e per affermare valori di democrazia e partecipazione, il Circolo Sertoli, nel 2013, ha dedicato a Giusy Giani e all'inseparabile compagno Giordano Bruschi la nuova aula didattica, sorta nell'area verde di Via San Felice,in un tratto dell'acquedotto Storico, e utilizzata dalle scuole della zona e della città».

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio arrivati da parte di amici, colleghi ed ex studenti che la ricordano con affetto e devozione, ripensando agli abiti e ai gioielli colorati con cui esprimeva la sua personalità incontenibile. I funerali si celebreranno martedì 6 marzo alle 11.45 al tempio laico del cimitero di Staglieno.