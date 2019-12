Rapina giovani fermi davanti ai locali dei vicoli, arrestato

Nella notte di sabato 30 novembre 2019 i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno arrestato per il reato di rapina impropria un algerino di 36 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale. L'uomo, in compagnia di un complice per ora ignoto, si è intrufolato nella movida con l'intento di rubare gli smartphone ai giovani fermi davanti ai locali di piazza dei Giustiniani.

Mentre stava compiendo il terzo furto, però, è stato notato da un passante che ha subito dato l'allarme. La vittima, una giovane di 23 anni, insieme alla sorella e a un altro giovane anch'esso derubato poco prima, si sono messi all'inseguimento dell'algerino, che nel frattempo aveva tentato la fuga.

Una volta raggiunto e bloccato, il 36enne ha cercato di liberarsi afferrando al collo uno dei ragazzi. Fortunatamente in quel momento sono arrivati i poliziotti delle volanti che lo hanno arrestato e accompagnato in questura per l'identificazione. Dopo la stesura degli atti, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.