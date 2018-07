Giovane in coma dopo il pestaggio in centro storico, proseguono le indagini

Sono stabili le condizioni di Marco (nome di fantasia), il ragazzo di 27 anni che lo scorso venerdì notte è rimasto coinvolto in un pestaggio in centro storico che, a distanza di qualche ora, è degenerato in un grave quadro clinico che ha costretto i medici a indurre il coma.

Marco si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino dalle prime ore di sabato, quando è stato portato in ospedale dal padre, preoccupato nel trovarlo semi-cosciente e in stato confusionale dopo il brutto episodio avvenuto in via dei Giustiniani. Su cui a oggi stanno indagando gli agenti della Municipale, e su cui nelle prossime ore potrebbe venire aperto un fascicolo da parte della procura: non è ancora chiaro cosa sia esattamente accaduto, ma i testimoni presenti, gli amici del ragazzo, raccontano di una lite scoppiata per motivi banalissimi con un altro gruppetto di giovani (forse per un apprezzamento nei confronti di una ragazza), toni che si fanno sempre più accesi e infine il pestaggio, pugni e calci prima della fuga nei vicoli.

Inizialmente le condizioni di Marco non sembrano gravi: il padre, che avrebbero dovuto riaccompagnarlo a casa a fine serata, lo trova proprio in via dei Giustiniani con gli amici, che gli spiegano cosa è accaduto. Il giovane appare sì confuso e intontito, ma non sembra avere riportato gravi danni. E dunque il padre decide di riportarlo a casa e farlo riposare. Sabato mattina, però, le sue condizioni sono peggiorate, e la decisione immediata è quella di andare in ospedale: una volta arrivato i medici lo sottopongono subito a una lunga serie di esami e riscontrano problemi di tipo neurologico che li spingono a indurre il coma.

Inizialmente propensi a pensare a un’encefalite, o comunque a una patologia di natura infettiva, sulla base degli esami gli esperti hanno rapidamente scartato l’ipotesi. Resta dunque il dubbio su cosa abbia causato il peggioramento improvviso: in giornata Marco verrà sottoposto a una seconda risonanza magnetica per cercare di capire se il pestaggio abbia provocato un episodio ischemico, nel frattempo resta attentamente monitorato e in stato di incoscienza.

Le indagini per ricostruire cosa sia accaduto venerdì notte, intanto, proseguono. Gli agenti della Municipale, i primi a intervenire, devono consegnare alla procura una relazione dettagliata su quanto si sa sinora: decisive potrebbero rivelarsi eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza disseminate nel centro storico, che potrebbero avere immortalato se non il pestaggio, i momenti immediatamente precedenti o successivi.