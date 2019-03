Massacrato di botte nei vicoli, cinque indagati

Si sono concluse in questi giorni le indagini portate avanti dalla Polizia locale genovese per rintracciare i responsabili di una aggressione ai danni di un ventiseienne genovese, ferito durante una serata nel centro storico. Nei giorni seguenti all'aggressione il giovane è stato ricoverato presso l'ospedale San Martino, dove è stato trattenuto in coma farmacologico per diversi giorni.

I fatti sono avvenuti lo scorso 30 giugno poco dopo mezzanotte in via dei Giustiniani, forse a seguito di un diverbio con alcune ragazze, alle quali il giovane avrebbe scattato delle fotografie all'interno di un locale, nonostante il loro rifiuto di essere fotografate. Dalle dichiarazioni raccolte è emerso che il giovane è stato aggredito poco dopo il diverbio da un gruppo di ragazzi, che gli hanno fatto battere più volte il capo contro la saracinesca di un negozio.

Una pattuglia della Polizia locale, in servizio poco distante, è stata allertata ed è intervenuta sul posto quando gli aggressori si erano già dispersi nei vicoi adiacenti. Dopo una prima segnalazione all'Autorità Giudiziaria gli agenti hanno avviato le attività di indagine, ascoltato tutti i testimoni e acquisito tutte le immagini delle telecamere posizionate nel luogo dell'aggressione.

Sono stati così individuati e ascoltati alcuni soggetti la cui presenza sul posto è stata accertata grazie agli accertamenti tecnici sviluppati nel proseguio delle indagini. Nei giorni scorsi cinque giovani, tutti di età compresa tra i venti e i venticinque anni, sono stati indagati per lesioni aggravate perché sospettati di far parte del gruppo degli aggressori.