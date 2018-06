Montoggio, ancora nessuna traccia del pensionato scomparso

Ancora non c’è traccia di Giuseppe Firpo, l’uomo di 74 anni che sabato è scomparso dopo essersi inoltrato nei boschi di Montoggio in cerca di funghi.

Giovedì mattina, sesto giorno di ricerche, a Vigili del fuoco, Carabinieri, Croce Rossa Italiana, il nucleo cinofilo della Guardia di Finanza, Protezione Civile, Soccorso Alpino, 118, Polizia di Stato e altri volontari si sono aggiunti anche i sommozzatori provenienti da Milano per fare manforte e setacciare anche il lago di Val di Noci, zona in cui il pensionato potrebbe essersi spinto durante l’escursione. Il sentiero su cui è stato visto l’ultima volta, infatti, è quello che da Acquafredda si spinge sino alla diga, e i soccorritori non escludono che possa essersi spinto sino lì e sia poi caduto in acqua per ragioni ancora sconosciute.

A oggi l’unica certezza è che Firpo si è allontanato da casa sabato mattina per andare in cerca di funghi, imboccando un sentiero che porta nei boschi. A dare l’allarme, in serata, è stato il figlio, che non avendo già sue notizie e non vedendolo tornare a casa ha chiamato i soccorsi: le ricerche sono partite già sabato notte, e proseguono anche con l’utilizzo di cani molecolari e droni dotati di termo-telecamere in grado di individuare il calore corporeo, purtroppo senza esito.