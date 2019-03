Chiusura Giugiaro: l'azienda manda tir per spostare l'attrezzatura, i lavoratori li bloccano

Continua la protesta dei lavoratori Giugiaro dopo la decisione, da parte dei vertici dell’azienda, di spostare l’attività a Verona. In mattinata un tir e un camion sono arrivati davanti allo stabilimento di Bolzaneto per caricare altre attrezzature in vista del trasloco, ma da parte dei lavoratori è arrivato il rifiuto a collaborare e alla fine i veicoli sono ripartiti vuoti.

«L’azienda ci aveva promesso che non avrebbe preso altri provvedimenti prima dell’incontro fissato per venerdì in Comune alla presenza dell’assessore Vinacci - conferma Alessandro Tanda di Jim Cisl - Invece nella serata di martedì ci è stato comunicato che sarebbe arrivato un camion per spostare alcuni macchinari. Abbiamo subito chiarito che avremmo fatto di tutto per impedirlo, e così abbiamo fatto. I lavoratori avrebbero dovuto in prima persona mobiliare i macchinari, ma si sono rifiutati, mandando un messaggio ben preciso».

La “palla”, adesso, passa nelle mani di Tursi e dell’assessorato al Bilancio: la speranza è che la mediazione di Vinacci possa contribuire a far cambiare idea all’azienda, salvaguardando il posto di lavoro di 32 persone.

La vertenza Giugiaro era iniziata cominciata circa a inizio febbraio, quando l’azienda aveva annunciato l’intenzione di ridurre l’attività dello stabilimento di Bolzaneto per trasferirsi in un nuovo e più ampio spazio nel veronese. Inizialmente i vertici avevano assicurato che parte dell’attività produttiva sarebbe però rimasta a Genova, una promessa smentita dall’avvio della procedura di licenziamento collettivo e dal trasferimento di attrezzature e macchinari. Lo scorso 1 marzo i lavoratori avevano partecipato all’ennesimo incontro con l’amministratore unico Alberto Fumagalli, che si era chiuso con un nulla di fatto.