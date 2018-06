Gite scolastiche, pullman e autisti nel mirino di Stradale e Municipale

Con la fine dell’anno scolastico, sono tanti gli istituti che organizzano per gli alunni gite e viaggi fuori porta. E si presenta, come ogni anno, il problema della sicurezza quando si tratta di viaggi a bordo di pullman, spesso non a norma quando si tratta di equipaggiamento.

Dal 2016 a oggi, infatti, le pattuglie della polizia Stradale di Genova hanno controllato 1887 autobus, e in 121 casi hanno trovato irregolarità. Proprio per questo motivo lo scorso maggio è stato firmato un protocollo con la polizia Locale, che fino alla fine di giugno affiancherà gli agenti della Stradale per osservare e imparare la normativa che riguarda il trasporto scolastico ed entrare poi in azione il prossimo anno scolastico procedendo ai controlli in maniera autonoma.

L'iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione tra Polizia Stradale e il Ministero dell'Istruzione, che nel 2015 ha portato alla firma di un protocollo d’intesa e alla redazione di un vero e proprio vademecum in cui vengono evidenziati gli aspetti fondamentali di cui tenere conto quando si organizza un viaggio di istruzione, dalla scelta dell’impresa all’idoneità del veicolo passando per la condotta del conducente.

Il protocollo prevede in particolare che i dirigenti scolastici richiedano l’intervento della Polizia Stradale prima di intraprendere un viaggio, o durante, se la condotta del conducente o l’idoneità del veicolo non dovessero corrispondere ai requisiti: lo scorso 29 maggio un pullman con a bordo 80 bambini diretto a Genova è stato fermato dalla polizia in provincia di Lodi, al volante un autista che, sottoposto all’etilometro, è risultato avere un un tasso di 1,79 grammi di alcol per litro di sangue.