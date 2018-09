Giro d'Italia in kayak: l'impresa dei fratelli Valli sbarca a Genova

Due fratelli, un Kayak e 3000 chilometri per mare da Venezia a Genova. Il tutto documentato attraverso un blog aggiornato costantemente, tappa dopo tappa, su Facebook. Domenica 9 settembre 2018 Giulio e Lorenzo Valli, 25 e 16 anni, concludono proprio nella nostra città il loro lungo viaggio, partito il 21 maggio scorso da Venezia: 111 giorni e oltre 3000 chilometri di coste italiane. Il sogno che li ha guidati riassunto in poche parole è semplice: circumnavigare l’Italia.

«Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare» è stato il mantra con il quale, dopo aver lasciato Venezia, hanno preso il largo. A distanza di quasi 4 mesi - pagaiata dopo pagaiata - questa distanza è stata colmata. Nel mezzo incontri, volti e tante storie da raccontare. «Mi chiamo Giulio - ha raccontato - , ho 25 anni e mi sono appena laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano. Non sono partito solo, c’é mio fratello Lorenzo a remare con me. È giovane, anzi giovanissimo, ma a 16 anni l’entusiasmo nello sfidarsi non manca. L’enorme vantaggio di essere fratelli in questo caso sta nell’avere una sola mamma preoccupata da gestire».