Giro dell'Appennino, ancora una domenica di divieti e modifiche al traffico

Torna a Genova domenica 22 aprile il Giro dell’Appennino, la gara ciclistica organizzata dalla Us Pontedecimo arrivata ormai alla 79esima edizione, e la città si prepara a un’altra giornata di limitazioni al traffico dopo quella che ha visto 10mila corridori scendere in strada per la Mezza Maratona, andata in scena domenica 15 aprile.

In particolare, alla luce del passaggio dei ciclisti sul territorio cittadino e in alcuni Comuni limitrofi, l’assessorato alla Mobilità ha disposto i seguenti provvedimenti per domenica 22 aprile.

Divieto di circolazione dalle 14 fino al termine del passaggio della corsa

- Via Natale Gallino

- Via Campomorone

- Piazza Pontedecimo

-Via Paolo Anfossi

-Via San Quirico

- Via Lungotorrente Secca

- Ponte della Forestale

- Via Fiorenzo Semini

- Via Romairone

- Via Santuario N.S: della Guardia

- Via Ugo Polonio

- Via al Ponte di Teglia

- Via San Donà di Piave

- Via 30 Giugno 1960

- Via Tea Benedetti

- Via Ponte di Cornigliano

- Via Raffaele Pieragostini

- Via Antonio Pacinotti

- Via Sampierdarena, nel tratto compreso tra Via Pacinotti e la prima diramazione da ponente che porta Lungomare Canepa

- Lungomare Giuseppe Canepa

- Viadotto della Camionale

- Rotatoria 9 Novembre 1989

- Viale Brigate Partigiane

- Viale Brigata Bisagno (careggiata di levante)

- Via E. F. Duca d’Aosta (carreggiata di ponente)

- Via Luigi Cadorna

- Via XX Settembre

Divieto di circolazione, dalle ore 14:30 fino al termine del passaggio della corsa

- Strada Aldo Moro, carreggiata a mare

- Strada Aldo Moro, carreggiata a monte nel tratto compreso tra Rotonda Nove Novembre 1989 e l’uscita verso Via D’Annunzio;

Diveto di sosta dall’una della notte tra sabato e domenica

- Via S.S. Giacomo e Filippo (lato monte del tratto compreso tra Piazza Corvetto e Via Serra)

- Via XII Ottobre (tratto compreso tra Largo XII Ottobre e fornice di accesso a Largo san Giuseppe su ambo i lati)

- Via Ettore Vernazza (tratto tra Largo XII Ottobre e Piazza De Ferrari)

- Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (su ambo i lati)

- Via 5 Dicembre

- Via Laura Pinelli

- Via dei Cebà

- Via Fieschi (nel tratto compreso tra Via Carducci e Via XX Settembre)

- Piazza Raffaele De Ferrari

- Via delle Casaccie (tratto compreso tra Via 5 Dicembre e Largo XII Ottobre)

- Largo XII Ottobre

- Viale Brigate Partigiane, ambo le carreggiate e posteggio centrale

- Viale Brigata Bisagno (carreggiata levante su ambo i lati)

- Via Brigata di Fanteria

- Istituzione in Via Ceccardi sul lato ponente capolinea dei mezzi Amt e sul lato levante area taxi

Prescrizioni alle 6 di domenica 22 aprile

. inversione dell’attuale senso di marcia in Via Ugo Foscolo, Vico della Gazzella, Via Palmaria

- istituzione del senso unico alternato a vista in Via Colombo (tratto di compreso tra via della Consolazione e Piazza Colombo), in Via Galata (tratto compreso tra Via XX Settembre e Piazza Colombo)

- ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto di Via Colombo compreso tra Piazza Colombo e Vico della Gazzella

- istituzione del divieto di accesso in Via Colombo per i veicoli provenienti da Via Fiume

- obbligo di proseguire diritto all’intersezione con Viale IV Novembre per i veicoli provenienti da Via XII Ottobre, eccetto gli autobus adibiti al trasporto pubblico locale

- ripristino del doppio senso di circolazione nelle vie Cebà, Giosuè Carducci (tratto compreso tra Via Ceccardi e Via Morcento) e Morcento

- divieto di transito in uscita da Via dei Pescatori sulla Rotonda Nove 9 Novembre 1989

- ripristino doppio senso di circolazione in Via dei Pescatori tra il pilone della strada Aldo Moro n.196 e il Viale Brigate Partigiane

- ripristino del doppio senso di circolazione nella carreggiata di ponente tramite birillatura nel tratto di Viale Brigate Partigiane compreso tra Via dei Pescatori e Via Brigate di Fanteria per consentire ai veicoli provenienti da Corso Aurelio Saffi di accedere a Via dei Pescatori Nel Viale Enrico Caviglia