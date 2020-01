Addio a Giovanni Filocamo, è morto il "matematico curioso"

"Alle ore 14.45 Giovanni ci ha lasciati in pace serenità e circondato dall'affetto della sua famiglia". Con queste parole pubblicate sul suo profilo Facebook è arrivata la tremenda notizia della scomparsa di Giovanni Filocamo.

"Il matematico curioso" lottava da anni contro la malattia da quando, cinque anni fa, gli diagnosticarono un tumore al cervello.

Due interventi in meno di tre anni ma lui non aveva mai perso la speranza. Con il supporto della sua famiglia aveva ripreso da zero: a leggere e contare; riuscendo a a conseguire il Dottorato in Matematica all’Università di Genova con un lavoro iniziato cinque anni prima.

E poi la pubblicazione di altri libri di divulgazione scientifica e ancora il ballo: la grande passione di Giovanni.

Il cordoglio corre sui social tra quanti, tantissimi, avevano avuto modo di conoscerlo o di seguirlo attraverso i suoi post in cui raccontava passo dopo passo la sua vita riconquistata. Sempre con il sorriso.