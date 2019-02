È morta Giovanna Romanato, la tifosa della Samp nel 'bozzolo d'acciaio'

Questa mattina è morta Giovanna Romanato, la tifosa della Sampdoria nel polmone d'acciaio. Giovanna viveva nel polmone d'acciaio da 62 anni, da quando all'età di dieci anni era stata colpita da una grave forma di paralisi ai quattro arti, necessitando da allora di aiuto continuo.

Sovente in passato la Sampdoria le è stata vicina, con raccolte fondi o visite nella sua casa di Borgo Incrociati. A ottobre dello scorso anno anche Genovatoday aveva dato spazio a una raccolta fondi, lanciata sui social per aiutare Giovanna. Nelle prossime ore verrà fissata la data del funerale.

«Nessun insegnamento - si legge sul sito ufficiale della squadra - vale quanto l'esempio. Giovanna Romanato è stata un esempio per tutti noi. Un esempio di amore, vita e umanità. Giovanna si è spenta questa mattina a 72 anni nella sua casa di via Canevari. Da quando ne aveva 10 viveva grazie all'aiuto di un respiratore artificiale che era ormai diventato parte di lei».

«Viveva sorridendo - continua il commovento messaggio della Samp -, con coraggio, dolcezza e dignità, malgrado per la maggior parte delle sue giornate fosse costretta a farlo all'interno di un polmone d'acciaio stracolmo di adesivi blucerchiati, i colori della sua grande passione: la coetanea Sampdoria. La stessa Sampdoria che oggi - insieme con il suo presidente Massimo Ferrero, i suoi dirigenti, tecnici, calciatori e dipendenti tutti - piange commossa per la sua scomparsa. Ciao cara Giò, grande donna, genovese e sampdoriana. E grazie per tutto ciò che ci hai insegnato».