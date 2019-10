Giornata mondiale della vista: una settimana di eventi tra scienza e spettacolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2019, che si celebra il 10 ottobre, Comune di Genova, Istituto David Chiossone onlus e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Liguria promuovono un’intera settimana all’insegna della sensibilizzazione sui temi della salute degli occhi e dell’importanza della prevenzione. Dal 5 al 13 ottobre 2019 a Genova, una serie di eventi tra scienza, cultura e spettacolo diffonderanno così un unico messaggio di attenzione alla cura e alla qualità della visione. Già da oggi, alcune statue in giro per la città portano sugli occhi la benda arancione del “World Sight Day”: da Giuseppe Mazzini a Palazzo Tursi a Giuseppe Garibaldi in Largo Pertini, fino al Navigatore di Piazzale Kennedy.

Obiettivo dell’iniziativa è accrescere la consapevolezza dei cittadini sulla prevenzione e riabilitazione delle patologie visive, soprattutto quelle legate all’età, in una regione tra le più anziane d’Italia e in un contesto nazionale nel quale oltre un terzo degli anziani soffre di limitazioni visive almeno moderate. Secondo dati ISTAT diffusi nel 2017, infatti, in Italia il 43% delle persone sopra i 75 anni soffre di disabilità visive moderate o gravi, il 33,4% dai 65 in su e il 17,6% a partire dai 15 anni. I dati rischiano tuttavia di sottostimare il fenomeno dell’ipovisione, considerando che l’insorgenza delle patologie visive nella terza età si somma spesso ad altri disturbi di salute e alla rapida riduzione dell’autonomia globale.

“Sono particolarmente soddisfatto per aver accompagnato l’Istituto David Chiossone nel percorso dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale della Vista che si terrà nella nostra città il 10 ottobre, con una settimana dedicata alla sensibilizzazione dei nostri concittadini sul tema della disabilità visiva, sulla prevenzione e sulla possibilità di aumentare la diffusione di strumenti che permettano una vera integrazione e inclusione sociale” - ha dichiarato il vice sindaco di Genova Stefano Balleari. “La disabilità visiva coinvolge la dimensione globale della persona: nei più piccoli influisce sull’apprendimento e sullo sviluppo psico-motorio, mentre nei più anziani comporta accelerazione del declino psicofisico, perdita di autonomia e peggioramento della qualità della vita. Anche per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’importanza dell’identificazione precoce delle cause del danno visivo per garantire possibilità di trattamento ed efficaci provvedimenti riabilitativi – ha spiegato Claudio Cassinelli, presidente dell’Istituto David Chiossone. – Per tutti questi motivi, fedeli alla nostra natura di centro di eccellenza in tutti i campi che riguardano la vista, consideriamo prioritario parlare dell’ipovisione come di un altro modo di vedere e invitare tutti i cittadini a comprenderne le cause, le limitazioni e le possibilità di riabilitazione”.

“L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si propone come faro per la conoscenza del diritto alla salute pubblica, specificatamente oftalmica attraverso la prevenzione, l’educazione oculistica e la diffusione di strumenti e ausili che possano permettere una sempre maggiore integrazione e inclusione sociale sia dei bambini che degli anziani guardando in particolar modo quella fascia di persone che hanno perso o stanno perdendo la vista in età avanzata” – ha concluso Arturo Vivaldi, presidente UICI della Liguria. Per sensibilizzare la Città su questi temi, Istituto David Chiossone e UICI della Liguria hanno scelto un approccio innovativo, che combina scienza e prevenzione con curiosità e intrattenimento, coinvolgendo una variegata rete di partner sul territorio, quali Costa Edutainment, Associazione Amici dell’Acquario, Accademia del Chiostro, Clinica Oculistica dell’Università di Genova.

Il programma di eventi prenderà il via sabato 5 e domenica 6 ottobre all’Acquario di Genova, dove l’iniziativa OCCHI NEL BLU permetterà ai visitatori grandi e piccini di immergersi in una speciale animazione guidata alla scoperta di come “vedono” e si orientano nell’ambiente alcune specie di organismi marini nel loro habitat acquatico. Il percorso parte dalla vasca degli squali alle ore 11.30, 15.30 e 16.30. Giovedì 10 ottobre, Giornata Mondiale della Vista, l’Auditorium dell’Acquario di Genova ospiterà la conferenza spettacolo IPOVISIONE: LA CITTÀ CON ALTRI OCCHI. Si inizia alle ore 17 con l’Overture “La musica oltre il buio”, insieme all’orchestra d’archi dell’Accademia del Chiostro, che, diretta dal maestro Massimo Vivaldi, con la violoncellista Anastasia D’Amico, eseguirà bendata brani scelti da Bach e Haendel. Alle 17.30 una conferenza scientifica, organizzata in collaborazione con la Clinica Oculistica DINOGMI, approfondirà l’importanza della prevenzione primaria e secondaria, le principali patologie causa di disabilità visiva nell’età adulta, e la prevenzione terziaria con il ruolo centrale della riabilitazione per raggiungere l’autonomia quotidiana. Parteciperanno il prof. Carlo Traverso, direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Genova e la dott.ssa Elisabetta Capris, responsabile del Centro di Riabilitazione Visiva dell’Istituto David Chiossone Onlus. Ad arricchire il dibattito, il commento partecipato dell’attore comico Alessandro Bergallo “Dal punto di vista dell’ipovedente”.

La settimana si concluderà con due giornate dedicate ai nonni: sabato 12 e domenica 13 ottobre PORTA LA NONNA a Dialogo nel Buio, la mostra - percorso sensoriale, allestita sulla chiatta nella Darsena di Genova, dove i visitatori compiono un viaggio in totale assenza di luce accompagnati da guide non vedenti. L’esperienza – per l’occasione a ingresso ridotto per nonni e nipoti - sarà arricchita da un’esposizione di supporti per la lettura dedicati a chi ha la vista fragile, con la consulenza degli esperti. Promosso dall’Istituto David Chiossone per Ciechi e Ipovedenti Onlus e UICI – Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti Onlus con l’egida del Comune di Genova, il programma della Giornata Mondiale della Vista a Genova è organizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment, Amici dell’Acquario di Genova, Accademia del Chiostro e Clinica Oculistica DINOGMI. Vanta il patrocinio di Regione Liguria, Alisa – Sistema Sanitario Regionale Liguria e Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, con il supporto di Grondona, Soroptimist International Club Genova e Società degli Amici del Museo G. D’Oria.