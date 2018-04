Addio a Giorgio Bubba, storico volto di 90° minuto

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Govedì 5 aprile 2018 è morto Giorgio Bubba, voce e volto storico della Rai per "90° Minuto", "La Domenica Sportiva" e TG3 Liguria. Il giornalista, nato alla Spezia il 23 luglio del 1936 aveva 81 anni ed è ricordato per i suoi collegamenti dallo Stadio Luigi Ferraris. Sapeva emozionare il pubblico con i suoi servizi sempre molto appassionati.

Data e orari dei funerali

I funerali si terranno sabato 7 aprile 2018 nella Chiesa dell’Immacolata, in via Assarotti, alle ore 11:45.

Il ricordo del Genoa

Il Genoa lo ha ricordato sul proprio sito ufficiale descrivendolo come «Il punto di riferimento dallo stadio Luigi Ferraris, in una squadra di colleghi che hanno fatto scuola, raccontando il calcio con un tocco di leggerezza, in epoche non sempre facili e segnate da qualche scandalo. Da Paolo Valenti al genoano Enrico Ameri. Da Sandro Ciotti a Gianlugi Necco scomparso da poco. L’Italia degli appassionati di calcio aspettava Giorgio Bubba in collegamento, per vedere le immagini delle partite giocate a Genova e ascoltare i commenti di chi, ogni settimana, si presentava con puntualità nelle nostre case. Come uno di famiglia. Un appuntamento fisso in tempi in cui non c’erano dirette televisive degli incontri e l’immaginazione veniva allenata dalle parole captate alla radio, a cura di grandissimi come il compianto Alfredo Provenzali. E solo in un secondo tempo trovava rispondenza o meno nei filmati trasmessi sul piccolo schermo. I filmati, i commenti. Le battute. Un mondo che non c’è più. Ma di cui non disperdere la memoria. Addio Giorgio. E grazie dal Genoa».

Il ricordo della Sampdoria

Anche la Sampdoria, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha voluto ricordare Bubba come «volto e voce di un calcio che non c'è più». La società blucerchiata, guidata dal presidente Massimo Ferrero ha espresso così il proprio cordoglio per la scomparsa del giornalista.

Il comunicato della Regione

«Nei giorni del grande sport e dell'attesa del derby, Genova e la Liguria perdono Giorgio Bubba, un grande giornalista, soprattutto sportivo, che tanto si è dedicato a raccontare lo sport, il calcio, Genoa e Sampdoria con la passione e la forza di attirare l'attenzione con la sua precisione, mista a grande simpatia e semplicità. Regione Liguria porge sincere condoglianze ai familiari”. Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo ricorda lo storico volto televisivo della Rai».