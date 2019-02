Giardini Baltimora nel degrado, Tursi: «Telecamere e riqualificazione»

I Giardini Baltimora, meglio conosciuti come Giardini di plastica, sono diventati da diversi anni in preda al degrado più totale, una sorta di ghetto

nel cuore della città. Guido Grillo (Forza Italia) ha sollevato il problema nella seduta del Consiglio Comunale di martedì 5 febbraio 2019, domandando alla Giunta se siano già previste delle azioni per eliminare le criticità e restituire la zona alla fruizione, in sicurezza, dei genovesi

L’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino ha spiegato: «C’è un progetto per i Giardini Baltimora che abbiamo condiviso con il Municipio e prevede, anche, l’installazione di telecamere per la sorveglianza dell’area. Siamo attenti e la Polizia Locale effettua controlli continui ed eleva sanzioni. Il progetto prevede l’utilizzo degli uffici al piano terra della Regione come spazi per coworking, la creazione di un percorso per fare sport, l’installazione di un punto di

ristoro».