Furto ai Giardini Luzzati, l’appello dei gestori: «Non molliamo, venite a fare la tessera»

Neppure i Giardini Luzzati, attivissimo presidio culturale del centro storico, sono stati risparmiati dai ladri: nella notte tra domenica e lunedì qualcuno si è introdotto nel circolo razziando i locali e scassinando la cassaforte fuggendo con l’incasso del weekend.

La denuncia arriva dal Ce.Sto, la cooperativa che ha in gestione i Giardini e che da tempo si occupa di organizzare attività sociali e culturali nello spazio sopra piazza delle Erbe: «Questo episodio crea un danno enorme alle nostre attività, che si autofinanziano soprattutto con i proventi del circolo bar», hanno fatto sapere i gestori da Facebook, dove hanno condiviso anche alcune foto che mostrano lo scempio seminato dai ladri.

Nonostante il duro colpo, però, lo Spazio Comune non accenna a fare passi indietro: «Siamo motivati a rilanciare le attività e chiediamo a tutti che quelli che le apprezzano di sostenerci, trovando un motivo in più per tesserarsi alla nostra associazione». Dell’accaduto sono già state informate le forze dell’ordine, che stanno adesso indagando per risalire agli autori del furto. Si tratta dell’ennesimo colpo messo a segno in zona negli ultimi giorni: la settimana scorsa i ladri hanno preso di mira anche due attività di via Ravecca e piazza Sarzano, lo storico forno Patrone e la Toasteria. In entrambi i casi, la porta è stata forzata e i malviventi sono fuggiti con l’incasso, creando di fatto un doppio danno.