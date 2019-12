Inaugurati i giardini dedicati alla memoria di Jack Clerici

Questa mattina sono stati inaugurati i giardini Jack Clerici, (Genova 1914-2000) in via Martin Piaggio, angolo dei Cappuccini, gli stessi su cui storicamente affacciava il palazzo degli uffici genovesi dell'azienda.

Sono intervenuti Marco Bucci, sindaco di Genova, Andrea Carratù, presidente Municipio Centro Est, Ugo Salerno, presidente e amministratore Delegato Rina, Paolo Clerici, presidente e amministratore delegato Coeclerici e monsignor Luigi Molinari. Presenti anche le classi dell'Istituto Comprensivo Maddalena Bertani e del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, che avranno a disposizione un nuovo punto aggregativo, nato dalla riqualificazione di un giardino storico del cuore cittadino.

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto della tradizione dei giardini genovesi e liguri, sono state piantate 1100 piante di 56 varietà diverse, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientali.

Jack Clerici è stato uno dei grandi imprenditori di Genova. Innamorato della sua città, si è speso per valorizzarla nell'attività marittima, commerciale e non solo (da ricordare il suo impegno per l'aeroporto).