Proposte sessuali e minacce con un coltello, paura per due ragazze ai giardini

Tentata violenza sessuale pluriaggravata. Per questo motivo un 51enne originario di Napoli senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia in via Mario Cappello, nella zona dei giardini Govi sotto corso Italia.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30, nella sala operativa è giunta la chiamata di due giovani ragazze spaventate che dicevano di essere seguite da un uomo armato di coltello e ne fornivano una descrizione dettagliata.

Le volanti si sono coordinate e in pochi minuti hanno ritracciato le due vittime e sorpreso l'uomo mentre tentava ancora di avvicinarle. Le ragazze hanno raccontato che poco prima, mentre erano in prossimità dei giardini Govi per far passeggiare i loro cani, il 51 enne si era avvicinato e iniziando a importunarle, togliendosi la maglia per mostrare alcuni tatuaggi per poi proseguire con proposte sessuali esplicite e offerte di denaro in cambio di prestazioni sessuali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le due giovani, spaventate, si sono allontanate dirigendosi verso la strada. A quel punto il 51enne ha estratto un coltello a serramanico, poi ha

raccolto un grosso ramo e la ha seguite, minacciandole e ripetendo senza sosta frasi oscene fino all'intervento della Polizia. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato nel carcere di Pontedecimo.