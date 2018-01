Giardini Baltimora, trovate polpette "farcite" di lamette

Ancora un ritrovamento di bocconi avvelenati in città, questa volta in centro, ai Giardini Baltimora, dove un residente della zona ha notato alcune polpette farcite con frammenti di lamette da barba.

«Questa mattina ho fatto un giro di perlustrazione come faccio di solito per cercare eventuali trappole per i nostri amici a quattro zampe, e le ho viste - racconta Claudio Garau - Abbiamo subito inviato una segnalazione alla Municipale e guardato in giro per vedere se ce ne fossero altre».

Le polpette, ha spiegato ancora Garau, erano state lasciate nel pratone, zona in cui di solito i padroni lasciano i cani liberi di scorrazzare e annusare in giro: privi del guinzaglio, i quattro zampe sono meno controllati e corrono molti più rischi di ingerire qualcosa di pericoloso.

Non è la prima volta che nei Giardini di Plastica vengono trovati bocconi avvelenati o “farciti” con chiodi o lamette. Qualche mese fa un cane è morto proprio per avere mangiato una polpetta ripiena di aghi, e sono ormai pochissimi i residenti che, conoscendo la situazione, portano i loro quattro zampe a passeggiare nei giardini. A inizio gennaio un altro allarme era partito da Albaro, sempre in un'area verde: a Valletta Cambiaso due cani hanno rischiato di morire per avere ingerito polpette avvelenate, poi rimosse dal personale della struttura, che ha promesso di aumentare i controlli.