Comandante scomparso sulla Giannina: il caso si chiude senza colpevoli

Resta un caso insoluto la scomparsa - di fatto considerata ormai morte - di Yurii Kharitonov, il 51enne ucraino di cui si sono perse le tracce a bordo della nave cargo Msc Giannina, di cui era comandante, la notte tra il 19 e il 20 ottobre del 2017, mentre la nave stava compiendo la traversata da Gioia Tauro a Genova.

Il giudice per le indagini preliminari, Massimo Cusatti, ha accolto infatti la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Marcello Maresca: per la scomparsa di Kharyntonov erano stati fermati due marittimi, il 44enne Dmytro Savinykh (difeso dagli avvocati Davide Paltrinieri e Fulvia Nari) e il 43enne Oleksandr Maltsev, sospettati di averlo ucciso durante un litigio e di averne poi gettato il corpo in mare.

Per il pubblico ministero, però, gli elementi raccolti nel corso delle indagini - principalmente intercettazioni ambientali e tracce sulla nave che lasciavano pensare a una lotta e a un successivo trascinamento di un corpo - «sono insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio», e il passo successivo è stato chiedere l’archiviazione del caso, così come già richiesto dagli avvocati dei due marittimi.

Il corpo di Kharitonov non è mai stato trovato. Alle accuse, Savinykh e Maltsev hanno sempre risposto ribandendo la loro innocenza, e chiarendo di avere visto per l’ultima volta il comandante della Giannina la sera del 19 ottobre, mentre si trovava a loro dire ubriaco in cabina.