Giornalismo in lutto: addio a Gian Luigi Corti

Lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Gian Luigi Corti, uno dei veterani della Liguria, presidente del gruppo regionale dei Giornalisti Sportivi e consigliere nazionale dell'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana).

Nel corso della sua lunga carriera aveva lavorato per il Corriere Mercantile e per il Secolo XIX, ma aveva svolto anche importanti incarichi come dirigente sportivo essendo stato vice presidente della Federazione Italiana di Pallavolo dal 1980 al 1988. La Stella d'Oro del Coni, onorificenza più alta dello sport italiano, aveva impreziosito una vita dedicata al mondo dello sport e del giornalismo.

Venerdì 6 settembre alle ore 19 presso l’Hospice Gigi Ghirotti in Via Montallegro 50 il Rosario; sabato 7 settembre alle ore 10, in Albaro, nella Chiesa di San Pietro Apostolo e Santa Teresa del Bambin Gesù di Via Guerrazzi il funerale. Al figlio e collega Michele, e alla sua famiglia, le condoglianze della redazione di GenovaToday.