Incidente sul lavoro a Masone, non ce l'ha fatta Gianluca Greco

Non ce l'ha fatta Gianluca Greco, l’uomo di 43 anni che lo scorso lunedì è caduto da una scola mentre lavorava in un’abitazione di Masone.

Greco è morto all’ospedale San Martino, dove era stato portato con urgenza dall’elisoccorso, dopo giorni in cui si è sperato che potesse riprendersi. Le ferite provocate dalla caduta da quattro metri di altezza - stava montando un infisso ed era salito su una scala - si sono però rivelate troppo gravi.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta da parte dei carabinieri di Arenzano per accertare che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Tantissimi intanto i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa: Greco era anche dirigente della Campese Vamos, associazione di calcio dilettantistica di Campo Ligure, e anche per questo molto noto e conosciuto.