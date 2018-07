Rubano sugli scooter parcheggiati a Quinto, denunciati

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno denunciato due giovani poco più che maggiorenni residenti a Bogliasco per furto aggravato e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Erano da poco passate le 3 quando questa notte i due sono stati sorpresi e bloccati dall'equipaggio dell'Arma in via Gianelli a Quinto dopo che avvalendosi di un cacciavite avevano asportato da un motorino in sosta il bauletto porta caschi.

Il proprietario del mezzo è stato rintracciato per la restituzione della refurtiva ed ha sporto denuncia.