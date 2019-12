Quattro feriti e un morto, giornata nera sull'A12

Si chiamava Giampaolo Careddu, ingegnere di Sestri Levante, l’uomo che martedì pomeriggio è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12, nel tratto tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione Genova,

Careddu era il figlio del maresciallo dei carabinieri Salvatore Careddu, diventato famoso per essere l’ispiratore dei celebri «Racconti del maresciallo» di Mario Soldati. Careddu Senior ha diretto la stazione dei carabinieri di Sestri per oltre un decennio. A bordo della sua auto è rimasto coinvolto in un tamponamento che gli ha provocato gravi traumi risultati poi fatali.

Il figlio ha perso la vita in una giornata drammatica per le autostrade liguri: poco prima un altro incidente si è verificato all'interno della galleria Sant’Anna, a qualche km da quello in cui Careddu è morto. Qui un furgone portavalori si è scontrato con due auto il bilancio di martedì degli incidenti nel tratto tra Deiva Marina e Lavagna in A12 in direzione Genova è di quattro feriti, di cui uno gravissimo, e un morto.