Droga in tasca e a casa, arrestato 23enne

Un 23enne genovese gravato di pregiudizi di polizia, fermato per un controllo nei pressi della sua abitazione in via Giacalone dalla pattuglia della stazione carabinieri di Molassana, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 7 grammi circa di hashish.

Poco dopo, estesa la perquisizione presso l'abitazione del giovane, gli stessi carabinieri hanno recuperato altri 40 grammi della stessa sostanza, due coltelli utilizzati per tagliare lo stupefacente, un bilancino di precisione e 225 euro, provento dell'illecita attività, quindi sequestrati insieme alla droga.

Il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.