Ghiaccio sulle strade e sui binari: circolazione paralizzata e incidenti

Circolazione dei treni bloccata in molti tratti, e gravi disagi anche in autostrada a causa del freddo che non vuole lasciare la presa: questa notte, in particolare, le temperature sono scese favoendo la formazione di lastre di ghiaccio sia sui binari dei treni sia sulle strada, rendendo davvero difficile spostarsi.

La situazione in autostrada

In mattinata problemi su tutta la rete autostradale per le nevicate intense e il ghiaccio. Disposto il blocco dei mezzi pesanti superiori a 7,5 t sulla A7 nel tratto da Genova Bolzaneto al bivio di Novi Ligure in entrambe le direzioni e sulla A26 tra il bivio per la A10 e bivio Diramazione Predosa-Bettole. Sulla A26 in atto il cadenzamento dei veicoli in entrata.

La A12, chiusa nel tratto La Spezia/Sestri Levante nella notte, è stata riaperta. La A10 è stata riaperta nel tratto Pietra Ligure-Savona verso Genova dopo l’incidente occorso in mattinata, con code molto sostenute. Sulla rete Anas, il blocco sulla SS1 nel Comune di Moneglia, che era chiusa da stanotte per camion intraversato, è in via di risoluzione.

Poco prima delle 15 erano in atto deboli nevicate sull'A7 Milano-Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto e tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Nevischio anche sull'A26 tra il bivio con l'A10 Genova-Ventimiglia e la diramazione con l'A7 Milano-Genova.

La situazione dei treni

In mattinata è stato sospeso il traffico ferroviario fra Genova e Arquata Scrivia per la formazione di ghiaccio sulla linea di alimentazione elettrica dei treni a Mignagnego e Busalla (linea Genova - Milano/Torino).

Circolazione sospesa anche fra Genova e Savona, sulla linea Genova - Ventimiglia.

RFI fa sapere tramite il suo portale che la presenza di lastre di ghiaccio, che interessano anche la viabilità stradale, non consente di attivare servizi sostitutivi con autobus.

La nota di Rfi

In merito ai disagi la Rete Ferroviaria Italiana ha reso noto che sono oltre 200 i tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici al lavoro per liberare dal ghiaccio le linee di alimentazione elettrica del nodo di Genova. A causa del gelicidio in atto, nonostante le continue attività dei tecnici, sui cavi elettrici continuano a riformarsi manicotti di ghiaccio, che impediscono la captazione dell’energia Al momento la circolazione è sospesa sulle linee Genova-Savona, Genova-Torino, Genova-Milano, Parma-La Spezia e Cuneo-Limone.

Aggiornamenti per le linee Amt

Giornata problematica anche per i mezzi Amt, che sin dalle prime ore della mattinata hanno subito ritardi dovuti a problematiche delle condizioni meteo e dal traffico privato. Alle 14.30, pur viaggiando su gran parte della rete, alcune linee risultavano limitate, in particolare:

Linea 192 in discesa percorre via M.Turchino anzichè Salvemini

Linea 193 non raggiunge p.le Gianasso

Linea 199 non raggiunge il tratto Sulfuree-M.Turchino

Ferrovia Genova Casella ferma a causa di formazione di galaverna, istituito il servizio bus sostitutivo.

Ascensore di Quezzi fermo

La situazione sulle linee servite da Atp

Alle 14, Atp ha emesso un bollettino in cui indica le principali problematiche sulle linee servite:

GRUPPO C

- Passo del Turchino transitabile

- Autostrada A26 transitabile

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: il servizio sta lentamente tornando alla normalità.

GRUPPO EH

- Bolzaneto - Santuario N.S. della Guardia

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.

- Nenno - Sorrivi - Montemaggio

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.

- Serra (Via Caffaro) – Valleregia

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.

- Pietralavezzara

Impraticabilità della strada per gli autobus.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.

- S.Martino di Paravanico

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono limitate a Gazzolo.

GRUPPO F

- Passo dei Giovi transitabile

- Autostrada A7 transitabile

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: il servizio sta lentamente tornando alla normalità.

GRUPPO M

- Traso Alto

Impraticabilità della strada da Traso Alto a Traso (in discesa).

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse da Traso Alto verso Bargagli transitano da Sant’Alberto.

- Cisiano

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente limitate a Viganego.

- Pentema

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse di venerdì 2 Marzo 2018 Torriglia-Pentema a/r sono soppresse.

TIGULLIO CENTRALE

- Linea 11 Chiavari – S.Stefano d’Aveto

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.

- Linea 121 Borgonovo – Passo del Bocco

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: possibili ritardi o soppressioni delle corse.

- Linea 34 Conscenti – Statale - Arzeno

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: possibili ritardi o soppressioni delle corse.

TIGULLIO ORIENTALE

- Linea 50 Sestri L. – Varese L.

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: possibili ritardi.

- Linea 52 Sestri L. – Carro

Chiusura Passo della Mola.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente sospese.