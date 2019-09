Appello per Whisky, gatto belga perso in autostrada

È rimasto a terrra Whisky, gatto belga smarrito a Genova Ovest. Con i suoi "nonni" era diretto al porto dove si sarebbe dovuto imbarcare. questa mattina. All'altezza del casello, però, l'animale è scappato dal finestrino, facendo perdere le sue tracce.

Ora il padrone, Antonino Mazza lancia l'appello per ritrovare il suo micio. Antonino vive in Belgio ma è pronto a mettersi in viaggio in caso di ritrovamento.

Whisky è un gatto persiano maschio, numero di microchip 900113000436258. Per segnalazioni il numero di cellulare del proprietario è 0032472604771.

Il micio indossa un collarino color viola.