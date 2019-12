Olimpiadi 2032, Genova si propone con Bologna e Firenze

Anche Genova si propone tra le città che potrebbero ospitare le Olimpiadi del 2032, edizione della kermesse per la quale si sono candidate Firenze e Bologna. L'idea era già stata lanciata in consiglio comunale un paio di mesi fa, ma ora arrivano anche le conferme del sindaco di Firenze Dario Nardella, dopo un incontro a Roma con il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Firenze e Bologna non avrebbero i luoghi adatti per alcune discipline, motivo per cui sarebbero coinvolte altre città, Genova potrebbe essere protagonista per quello che riguarda le discipline del mare.

All'incontro a Roma era presente anche il sindaco di Bologna Virgilio Merola, mentre il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato di un incontro avuto con il "collega" genovese Marco Bucci, spiegando: "Siamo contenti che si aggreghi una terza regione con una terza città con una grande storia di sport di mare, che vive un momento sfidante e che merita di sognare. Siamo fiduciosi nelle valutazioni del Coni e continuiamo a lavorare perchè si possa costruire un progetto credibile, prima cosa a cui teniamo"