Linea Genova - Milano, in arrivo nuovi treni

Trenitalia e Regione tendono un ramoscello d’ulivo ai pendolari della linea Genova - Milano e annunciano l’arrivo di due nuovi treni che da sabato 31 marzo vanno ad aggiungersi all’offerta attuale.

I collegamenti, richiesti dalla Regione Liguria in condivisione con la Regione Lombardia, circoleranno tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato): si tratta dei regionali veloci 2175 con partenza alle 8.30 da Milano Centrale e arrivo a Genova Piazza Principe alle 10.23 e 2176 in partenza da Genova Principe alle 20.37 con arrivo a Milano Centrale alle 22.25.

Dal prossimo fine settimana saranno inoltre operativi anche i collegamenti periodici fra Lombardia e Liguria e viceversa. In particolare nelle giornate di sabato e festivi circoleranno i Regionali 1786 Bergamo (7.07) -Ventimiglia (11.45) e 1789 Ventimiglia (18.25) - Bergamo (23.26).

Nei giorni festivi: R1723 Milano Porta Garibaldi (6.43 ) - Ventimiglia (11.22), R1725 Ventimiglia (17.45) - Milano Porta Garibaldi (22.29), R 1727 Gallarate (8.04) - Albenga (12.25), R1729 Albenga (17.29) - Gallarate (21.44), R1731 Lecco (7.37) –S estri Levante (11.28), R1732 Monterosso (17.09) - Lecco (21.36) e R1768 La Spezia (17.10) - Milano Centrale (21.31).

«Continua il nostro impegno per andare incontro alle esigenze dei tantissimi turisti che scelgono il treno per visitare la Liguria e per fare una vacanza, anche per un solo fine settimana, al mare - ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino - I nostri sforzi, anche economici, a seconda delle nostre competenze regionali, sono indirizzati a rendere il rientro a casa più agevole possibile, senza stress sia per i liguri che si spostano dalle Riviere sia per i tantissimi turisti lombardi e non solo, visto che Milano rappresenta uno snodo importante per i flussi del Nord Italia e per le capitali europee».