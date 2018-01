Genova-Milano in 70 minuti grazie al nuovo Frecciarossa

A partire dalla fine del mese di febbraio il nuovo Frecciarossa collegherà Genova a Milano in soli 70 minutii. In vista della novità Assoutenti e i Pendolari Assoutenti GenovaMilano hanno incontrato ieri, martedì 16 gennaio 2018, il sindaco di Genova Bucci e il vicesindaco Balleari consegnando un esaustivo dossier sulla composizione sociale dei genovesi che si recano quotidianamente a Milano per lavoro. Nel dossier sono presentate anche le trasformazioni del pendolarismo tra le due città negli ultimi 15 anni e i problemi che lo riguardano: enormi ritardi, qualità pessima della linea ferroviaria e dei treni che la percorrono.

Il dossier di Assoutenti

Sulla base di questa analisi, Assoutenti e i Pendolari hanno sottolineato al Sindaco come il nuovo Frecciarossa debba essere innanzitutto un’opportunità sostenibile economicamente da chi ogni giorno si reca a Milano, senza danneggiare le tracce dei treni sussidiati (IC e Regionali) e contribuendo invece ad assicurare puntualità a tutti i treni lungo la linea Genova-Milano, caratterizzata nel 2017 da pesantissimi ritardi e da enormi disagi per pendolari e viaggiatori.



Il Sindaco Bucci ha recepito le istanze presentate e ha convenuto che il Frecciarossa debba essere un treno per tutti a condizioni economicamente sostenibili da chi si reca quotidianamente a Milano per ragioni di lavoro, assicurando che lavorerà concretamente affinché si trovi la soluzione più opportuna affinché il Frecciarossa, oltre a liberare Genova dall’isolamento, sia utilizzato dal numero maggiore possibile di pendolari.