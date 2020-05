Autostrade, chiuso il casello di Genova Est. Disagi al traffico

Duro risveglio per gli automobilisti che si muovono sul nodo autostradale genovese. Il casello di Genova Est venerdì 22 maggio 2020 è rimasto chiuso creando non pochi disagi e traffico.

Il casello, coinvolto in una chiusura notturna per alcune verifiche all'interno della galleria Campursone II che si trova in prossimità del casello sulla A12, avrebbe dovuto riaprire alle 6, ma così non è stato come ha spiegato Autostrade in una nota

"Al termine delle verifiche che sono state condotte nella notte si è reso necessario procedere con ulteriori approfondimenti da parte dei tecnici. Per questo motivo viene temporaneamente prolungata la chiusura della stazione di Genova est, in uscita e in entrata, e all'esito delle attività in corso sarà possibile prevedere l'orario di riapertura. In alternativa si consiglia agli utenti di utilizzare la stazione autostradale di Genova Nervi, sulla stessa A12, o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova".