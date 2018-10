«Genova 11.36», il docufilm sul precipizio del ponte

«Sei vivo, sei vivo» e il grido «Chiamate l'ambulanza», le voci di disperazione e di speranza delle persone coinvolte nel crollo del ponte Morandi: i testimoni oculari, i soccorritori, le forze dell'ordine. «Genova 11.36» è il titolo del docufilm prodotto da 45° Parallelo e presentato al Mia - Mercato internazionale audiovisivo di Roma.

Un racconto per immagini e voci per non dimenticare quanto accaduto il 14 agosto scorso, con l’obiettivo di raccontare le storie delle vittime e dei feriti. A due mesi dalla tragedia, in piena inchiesta giudiziaria, «Genova 11.36» rappresenta un richiamo alla memoria e alle 43 persone scomparse nel crollo del viadotto.