Genoa, Milanetto risarcito con 30mila euro per i giorni in carcere

L'ex giocatore e attuale dirigente del Genoa, Omar Milanetto, torna a fare parlare di sé. Il motivo è sempre legato alla vicenda 'calcioscommesse' del 2012, quando il calciatore finì in carcere per 18 giorni.

Oltre ad essere stato assolto, così come il Genoa, per una presunta 'combine' nella partita Lazio-Genoa del 2011, ora la corte d'Appello del tribunale di Brescia ha riconosciuto a Milanetto 30mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione.