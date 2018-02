Gelo in arrivo, domenica riscaldamento acceso in 85 scuole

Il freddo che si è abbattuto su tutta Italia non ha risparmiato la Liguria e, secondo i previsori, il peggio deve ancora venire con un'ondata di gelo proveniente dalla Siberia che dovrebbe far precipitare le temperature tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio 2018.

Riscaldamento acceso domenica in 85 scuole

Per questo motivo la Città metropolitana di Genova ha autorizzato l’accensione anticipata alla domenica (e in qualche caso anche al sabato, a seconda delle zone climatiche) del riscaldamento in tutti gli 85 edifici scolastici di sua proprietà (si tratta di scuole superiori), in modo che lunedì mattina, al rientro in aula, gli studenti non trovino gli ambienti eccessivamente freddi. Si tratta di un totale di 1,4 milioni di metri cubi riscaldati, attraverso 68 impianti di riscaldamento.