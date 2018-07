Cade durante un'escursione sul monte Gazzo, interviene l'elicottero

Il sole battente e le alte temperature di questa seconda domenica di luglio non hanno scoraggiato gli escursionisti: sono stati decine le persone che hanno deciso di avventurarsi sui sentieri di Genova e della provincia, non senza qualche inconveniente.

Intorno alle 10, infatti, l’elicottero dei Vigili del fuoco si è alzato in volo diretto verso il monte Gazzo, sulle alture di Sestri Ponente, per soccorrere una donna di circa 50 anni caduta su un sentiero mentre si trovava in compagnia di alcuni amici.

Una volta sul posto, il personale medico le ha prestato le prime cure - nella caduta la donna ha riportato una ferita alla testa - l’ha assicurata alla barella e poi l’ha caricata sull’elicottero dirigendosi verso il San Martino, dove è arrivata in codice giallo e cosciente. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.