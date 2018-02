San Fruttuoso, "sprofonda" il pavimento: 6 persone evacuate

Vigili del fuoco e Protezione civile di Genova hanno deciso di evacuare in via precauzionale un appartamento di via Gaulli, a San Fruttuoso, dopo avere notato che parte del pavimento era letteralmente “sprofondata”.

A chiamare i Vigili del fuoco sono stati i proprietari dell’appartamento, una famiglia composta da tre adulti e tre bambini, che ha notato delle infiltrazione d'acqua nel pavimento del bagno. Una volta sul posto le squadre del distaccamento hanno chiesto l’intervento degli uomini della Protezione civil e del tecnico della Pubblica Incolumità.

Avuta la conferma che l’appartamento è, almeno temporaneamente, inagibile, le 6 persone sono state trasferite in una struttura convenzionata che li ospiterà sino a quando non verrà messo in sicurezza.