Gatto finisce in sopraelevata, salvato

Ieri sera la centrale operativa della polizia municipale ha ricevuto numerose segnalazioni per un gatto finito sulla strada sopraelevata. Le telefonate, tutte di automobilisti preoccupati per la sorte dell'animale, riferivano della bestiola che si muoveva in preda al panico sulle corsie per la direzione levante, con notevole rischio non solo per la propria vita ma anche per la sicurezza della circolazione.

Una pattuglia della Municipale è stata inviata immediatamente sulle tracce dell'animale, raggiunta poco dopo da un mezzo della Croce Gialla animali. Trovato rannicchiato dietro un paletto del guard rail molto spaventato ma in buone condizioni, il gatto è stato trasportato presso il canile di monte Contessa.