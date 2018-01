Fermata per un controllo a San Martino, ma doveva essere in carcere

Doveva essere in carcere, ma era libera e stava transitando in corso Gastaldi quando è stata fermata per un normale controllo dai Carabinieri dela stazione di San Martino. Si tratta di una donna di 25 anni nata a Rimini, ma abitante a Riccione, gravata da pregiudizi di polizia e colpita da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Genova.

Furto aggravato

La giovane nel mese di novembre 2017 aveva commesso un furto aggravato nel capoluogo ligure. Dopo essere stata identificata è stata arrestata dai carabinieri e portata nel carcere di Pontedecimo.