Al Gaslini i supereroi si calano dal tetto per consegnare una nuova incubatrice

Che cosa fanno Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e Superman sul tetto dell’istituto pediatrico Giannina Gaslini? Arrivano per portare un sorriso sui volti dei piccoli pazienti ricoverati, e festeggiare con la giusta dose di entusiasmo l’arrivo di una nuova incubatrice per il reparto di Patologia Neonatale.

I supereroi acrobatici hanno dato spettacolo calandosi dal tetto del padiglione 20, sotto gli sguardi divertiti ed emozionati di bimbi, genitori e personale dell’ospedale: un momenti di festa organizzato grazie agli esperti dell’azienda Edilizia Acrobatica, che si sono messi a disposizione per l’evento, e ai volontari dell’associazione Cicogna Sprint Onlus, che hanno acquistato e poi consegnato la nuova incubatrice “Baby Leo”, pensato per accudire e proteggere al meglio i neonati.

Il gruppetto di supereroi, al termine della discesa, si è poi unito a un piccolo corteo composto da personaggi delle favole e dei cartoni animati e ha fatto il suo ingresso in ospedale per una visita ai piccoli pazienti di Nefrologia.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, Pietro Pongiglione, i donatori e le famiglie che hanno contribuito alla realizzazione dell’acquisto, insieme con il professor Luca Ramenghi, direttore del reparto di Patologia Neonatale, che beneficia della donazione: «Si tratta di una macchina utilissima soprattutto per i neonati dal kg e mezzo in giù: protegge dal rumore, dalla luce, ha un sistema interno che permette di ascoltare la voce dei genitori o musiche dedicate ai bambini così piccoli, inoltre può essere abbassata in modo da essere più vicina alla mamma, che magari dopo il parto preferisce stare seduta accanto al suo piccolo”, hanno spiegato il neonatologo Carlo Bellini e la caposala Simona Serveli».

«Siamo felici di essere riuscite a realizzare questo importante progetto in breve tempo - ha spiegato Mascha Rossetti, vice presidente dell’associazione Cicogna Sprint Onlus, un riferimento in Liguria per le famiglie e i bambini prematuri - abbiamo deciso di raddoppiare aprendo un’altra raccolta fondi per una seconda incubatrice che vorremmo acquistare per Natale, le cure sono fondamentali ma anche la tecnologia ha la sua importanza in una terapia intensiva».

