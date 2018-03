Gaslini, seconda settimana di presidio per i lavoratori delle pulizie

Ennesima mattinata di presidio per i lavoratori della Coopservice, la ditta che ha in appalto il servizio pulizie dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Anche martedì, infatti, i lavoratori si sono dati appuntamento agli ingressi della struttura con striscioni e cartelli per protestare contro la decisione da parte dell’azienda di tagliare 800mila euro dal capitolato a partire dal primo aprile: «La conseguenza di tale taglio, che potrebbe arrivare presto al milione di euro - scrivono i sindacati - è stata l’immediata apertura della procedura di licenziamento collettivo per circa 35 persone su un centinaio di dipendenti».

Da qui la decisione di organizzare un presidio permanente davanti all’ospedale con orario 10-17: «Lo scopo - concludono i sindacati - è chiedere al Gaslini di non ridurre il perimetro del suo impegno in un campo prioritario come quello delle pulizie».