Gaslini, protesta e presidio dei lavoratori: «Ingovernabilità totale»

Non si ferma la protesta all’ospedale pediatrico Gaslini, dove la Fp Cgil ha organizzato un nuovo presidio davanti agli ingressi per manifestare contro la gestione dell’istituto, la carenza di risorse e la disorganizzazione del lavoro.

«Dopo vari tentativi di porre all’attenzione le gravi questioni che le attività dell’ospedale, e di fronte all’imbarazzante silenzio delle controparti, è del tutto evidente, oltre alle cose già denunciate, che manca anche il senso di responsabilità di chi dovrebbe porre in essere ogni azione utile a trovare soluzioni convincenti, anzi si continua in una situazione di ingovernabilità totale, con il personale infermieristico e OSS costretto a sobbarcarsi turni/attività aggiuntivi/e per sopperire alla carenza di personale, che si evidenzia anche per le altre figure tecnico sanitarie e amministrative, con ripercussioni sulla gestione ordinarie delle attività», fanno sapere i rappresentanti sindacali.

I sindacati puntano il dito contro una generale carenza di risorse e di organico che si ripercuoterebbe quotidianamente sul lavoro in ospedale: «Interi settori sono da tempo privi di guida, l’ambiente lavorativo è sempre più problematico - spiegano - Si determina così l’annullamento di tutte quelle procedure che potrebbero essere adottate in una normale gestione delle dinamiche lavorative come la mobilità ordinaria, la rotazione degli incarichi e dei lavori, momenti di confronto e sostegno per situazioni lavorative pesantissime anche dal punto di vista emotivo, il pieno riconoscimento professionale, il giusto riposo. Mentre accade tutto ciò che noi abbiamo denunciato e stiamo denunciando, di cosa si occupa il collegio di direzione: di organizzazione delle segreterie dipartimentali».

«A tutto questo diciamo basta, non possiamo attendere oltre, occorre si inizi un percorso di mobilitazione che proporremo anche alle altre organizzazioni sindacali presenti in istituto». E come promesso, i lavoratori si sono dati appuntamento alle 10n di giovedì davanti all’ingresso lato mare del Gaslini, dove resteranno sino alle 14.