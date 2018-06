Gaslini, operazioni rinviate per mancanza di anestesisti e infermieri

Interventi chirurgici programmati fra giugno e agosto rinviati per carenza di medici e infermieri all'ospedale Gaslini di Genova. Una notizia che ha subito scatenato le polemiche a Genova, anche se il direttore sanitario Silvio Del Buono e il direttore generale Paolo Petralia hanno subito cercato di tranquillizzare tutti i pazienti attraverso una nota in cui hanno cercato di fare chiarezza sulla situazione. Sul tema è intervenuta anche la Regione Liguria con la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale che ha invece bacchettato la direzione dell'ospedale.

Il commento del direttore sanitario

«In relazione alle notizie circa l'attività chirurgica presso l'Istituto Gaslini nel periodo giugno - settembre - ha spiegato il direttore Del Buono - si precisa che saranno effettuati circa 2300 interventi chirurgici tra programmabili ed urgenti in tutte le specialità. È stato necessario rinviarne il 2% , circa 50 interventi chirurgici non urgenti e programmabili, rispetto alla normale attività chirurgica dei mesi invernali nei settori chirurgici, esclusi emato-oncologici, a causa del protrarsi delle acquisizioni di personale infermieristico già assunto con provvedimento del 20 Aprile scorso per 8 assunzioni di cui allo stato è stato possibile acquisire solo 2 unità ed il cui ulteriore reperimento è in corso. Si precisa inoltre che gli interventi rinviati saranno effettuati nel minor tempo possibile ed in particolare si segnala che, proprio grazie a queste assunzioni di anestesisti ed infermieri, a partire dal 24 settembre l'attività chirurgica presso il Gaslini sarà potenziata anche rispetto al numero di circa 650 interventi chirurgici al mese».

Parola al direttore generale

A fare chiarezza anche il direttore generale Paolo Petralia che ha commentato: «La direzione strategica dell'Istituto ha attivato da tempo un gruppo di lavoro multiprofessionale che monitora e ottimizza la programmazione delle attività delle sale operatorie al fine di mantenerle operative a pieno regime, e con la prospettiva di non ridurne l'attività neanche durante il periodo estivo. Purtroppo alcune prerogative procedurali (ad esempio un mese di tempo per rispondere alla proposta di assunzione a tempo indeterminato) dilatano i tempi rispetto alla comune volontà di ottimizzare le risposte di prestazioni, andando prioritariamente incontro alle esigenze dei cittadini. A fronte di 8 proposte di assunzione, al 30 maggio potevamo contare solo su 2 infermeri che hanno accettato, e già il giorno successivo abbiamo predisposto il provvedimento di assunzione di 5 infermieri interinali, nell' attesa di riuscire ad assumere stabilmente quelli previsti attraverso la graduatoria già realizzata. In questo modo stiamo cercando ogni possibile soluzione per assicurare nel più breve tempo possibile la maggior funzionalità delle attività delle sale operatorie».

La risposta dell'assessore Viale

Sul tema è intervenuta anche la vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione, Sonia Viale, che non ha risparmiato qualche critica alla direzione dell'ospedale: «Ho dato immediatamente incarico ad Alisa (agenzia ligure di sanità, ndr) di convocare quanto prima la direzione strategica dell’Istituto Gaslini. Regione Liguria ha attivato tutti gli strumenti per sostenere l’Istituto, aumentando di 1 milione di euro il tetto di spesa per il personale. Sono state garantite in tempo utile tutte le deroghe per gli anestesisti. Per quanto riguarda gli infermieri sono in itinere le procedure del concorsone: su questo la direzione aziendale ha a sua disposizione tutti gli strumenti utili per far fronte a situazione estiva, ad esempio con assunzioni di personale a tempo determinato». «Come ogni anno - ha aggiunto l’assessore regionale - tutti gli ospedali, e quindi anche il Gaslini, riducono il numero di interventi programmati ma questo deve avvenire senza creare disagio alle famiglie, grazie ad una corretta programmazione che quest’anno, evidentemente, è mancata, forse perché - conclude la vicepresidente Viale - essendoci una direzione sanitaria in procinto di pensionamento, è mancata una visione d’insieme delle necessità».