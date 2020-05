Principio d'incendio in un padiglione del Gaslini

La direzione sanitaria del Gaslini informa che oggi 28 maggio 2020 intorno alle ore 14 si è verificato un principio d'incendio presso il padiglione 8. Sul luogo è prontamente intervenuto il servizio antincendio dell'Istituto, che lo ha immediatamente spento.

Si suppone che la causa sia dovuta ad un accumulo di fogliame in un'intercapedine. Non si registrano danni a persone e cose. Il personale presente nell'edificio è stato immediatamente fatto allontanare in via precauzionale.