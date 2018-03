I campioni olimpici di vela in visita al Gaslini

Giornata di festa per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini, che in mattinata hanno ricevuta la visita dei campioni olimpici in servizio nella Guardia di Finanza.

L’incontro è stato organizzato in occasione dei Campionati Italiani Classi Olimpiche che prenderanno il via proprio mercoledì sera a Genova, città sede della Federazione Italiana Vela, che per la prima volta ospiterà l’evento fino a domenica 25.

La delegazione di atleti era guidata dal generale di brigata Raffaele Romano, ed era composta dal comandante del nucleo atleti di Gaeta Magione, Enzo di Capua, dal brigadiere capo Ernesto Angeletti e dai campioni del Gruppo Sportivo di Vela: gli atleti Flavia Tartaglini, Silvia Zennaro e Ruggero Tita, componenti della squadra olimpica alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Ad accoglierli il presidente dell’Istituto Gaslini, Pietro Pongiglione, e la caposala del reparto di Ortopedia, Marina Pagano, che li hanno accompagnati nella visita ai bambini ricoverati: qui gli atleti hanno trascorso un po’ di tempo con i piccoli e i ragazzi degenti, portando loro libri e quaderni dedicati alla vela, gadget e persino un grande salvagente, sul quale i bambini hanno chiesto di scrivere “Il vento sia con voi”.