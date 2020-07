Bambina colpita da emorragia cerebrale, trasferita in elicottero da Trieste al Gaslini

Una bambina di 5 anni colpita da emorragia cerebrale e ricoverata all'ospedale pediatrico Burlo Garofalo di Trieste è stata trasferita al Gaslini di Genova. L'operazione è stata effettuata la notte scorsa dal team di Trasporto Paziente Critico-Ecmo dell'istituto Giannina Gaslini, composta dal direttore di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica Andrea Moscatelli e dall’infermiera pediatrica Ilaria Reale.

L'equipe ha da poco concluso il delicato trasposto intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 7 luglio, trasferendo con successo la piccola paziente, che si trova adesso ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. La bambina verrà immediatamente sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per pianificare i futuri trattamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta del primo trasporto pediatrico effettuato in collaborazione tra l'istituto Gaslini e la Guardia Costiera, effettuato in volo notturno con elicottero Nemo11-16.